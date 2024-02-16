Нині українські оборонці намагаються прорвати це кільце, повідомив заступник командира бригади Родіон Кудряшов.

На одній із ділянок в Авдіївці бійці з 3-ої окремої штурмової бригади (далі, – ОШБр) перебувають у повному оточенні, повідомив заступник командира бригади Родіон Кудряшов.

"Противник дійсно дуже переважає нас. Серед військових, які нам протистоять, є зокрема й представники ГРУ ЗС РФ, які є таким собі флагманом у тиску на місто Авдіївка. Щодо ситуації в місті, в деяких відрізках вона критична, десь напружена. Десь у нас 180 градусів, десь є навіть 360 градусів (оточення, – УНІАН). Ми намагаємося вирівняти ситуацію і на дану хвилину ситуація важка, але контрольована", – пояснив Кудряшов.

Він також додав, що одна з позицій, яку займають бійці 3-ої ОШБр, знаходиться в повному оточені. Але в Сил оборони є змога розкрити це кільце за допомогою ударно-штурмових дій.

Відео дня

Росіяни роблять все, не зважаючи на свої втрати в особовому складі, техніці, вони закидають усім що є наші оборонні рубежі, щоб забрати місто Авдіївка. Для них це важливо. Але зараз бійці 3 ОШБР, які боронять Авдіївку, показують безпрецедентний героїзм.

На запитання журналіста про сенс утримання міста, Кудряшов відповів: "Я скажу як є, 3 ОШБР – це підрозділ Збройних сил України. Ми сьогодні виконуємо накази, які нам ставить наше вище керівництво. Намагаємося робити це якісно і показувати результат. Ми готові виконувати будь-які накази. Зараз наказ – обороняти місто Авдіївка"

Ситуація в Авдіївці критична: головні новини

За словами речника 3-ої ОШБР Бородіна, співвідношення сил в Авдіївці залишається 7 до 1 на користь ворога. На його думку, ситуація в місті зараз значно складніша, ніж була в Бахмуті.

РФ почала застосовувати фосфорні боєприпаси в Авдіївці. Відео з їхнім використанням показала 3 ОШБр.

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