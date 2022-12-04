Загарбник народився у Запоріжжі, навчався у Дніпрі, а воював на стороні окупантів.

Українські воїни ліквідували 59-річного Сергія Лашкова, який вирішив "вибити нечисть із рідної України".

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, окупант Лашков був родом із Запоріжжя, закінчив Дніпропетровське найвище зенітне ракетне командне училище ППО, а на Далекому Сході дослужився до капітана.

Згодом Лашков пішов на службу в міліцію й пішов у відставку підполковником. Сім'я переїхала до Санкт-Петербурга. Втім, Лашков вирішив ще повоювати й відправився вбивати "рідних" українців.

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"Останній раз на зв'язок із рідними вийшов на зв'язок 31 жовтня, коли у складі розвідроти "йшов туди, не знаючи куди". Ліквідовано 4 листопада. Похорон запланований на наступний тиждень. Його дочка Ольга Бабич, яка й опублікувала некролог, ставить риторичне запитання - "За яку Батьківщину він загинув? За Росію? Чи хотів вибити нечисть із рідної за народженням України?", - зазначив експерт.

Втрати РФ в Україні

Станом на 4 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 91150. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

В ОП повідомляли, до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч. ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські воїни ліквідували Михайла Саморукова - командира батальйону кубанських козаків, учасника кількох воєн, офіцера російського спецназу у відставці.

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