ЗСУ "відправили на концерт до Кобзона на борту крейсера "Москва" 8 генералів та 16 полковників.

За час повномасштабної війни РФ проти України ліквідовано щонайменше 24 представників вищого командування армії окупанта.

Про це у Telegram повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В повідомленні сказано, що за 52 дні повномасштабної війни ЗСУ успішно ліквідували 24 "рідкісні екземпляри" вищого командування Росії. При цьому зазначається, що йдеться про підтверджені дані, тому список може бути неповним.

За даними Генштабу, в Україні ліквідовано два генерал-лейтенанти, шість генерал-майорів та 16 полковників.

"ЗСУ відправили на концерт до Кобзона 8 генералів та 16 полковників терористичної федерації. Концерт пройде на борту крейсера "Москва", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ оприлюднили нові дані про російських окупантів, які влаштували криваву різанину у Бучі. Більшість нелюдів з 64-ї окремої мотострілецької бригади.

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