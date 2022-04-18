Він заявив, що росіяни хочуть отримати контроль над Донецькою та Луганською областями до Великодня.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовляється від мети знищити військово-політичне керівництво України.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я б не заспокоював наше населення і не казав, що питання війни вже вирішено. Війна триває. Вона буде непростою... Путін не знімає завдання знищення нас як держави. Це знищення найвищого політичного керівництва нашої країни", - сказав він.

За словами Данілова, окупанти хочуть отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями до Великодня.

Також секретар РНБО закликав мешканців небезпечних регіонів евакуюватися.

Раніше Данілов заявив, що російські окупанти розпочали нову фазу свого наступу на сході України.