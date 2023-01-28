Окупанта похоронили 27 січня у селі Коренево Курської області.

В Україні мінуснули "вагнерівця" з непоєднуваними прізвищем, ім'ям та по-батькові - Рудольфа Акакійовича Редькіна.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, про смерть окупанта згадали інформаційні ресурси Курської області. 33-річного найманця ПВК "Вагнер" Рудольфа Акакійовича похоронили 27 січня у селі Коренево Коренівського району Курської області.

У мережі Редькін вів малоінформативну сторінку, але фото з тату "Бог усім суддя", як зазначив експерт, натякає на його кримінальне минуле.

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"Учора ввечері рідна сестра Редькіна - Тетяна Ведрашко-Редькіна опублікувала серію фото з похорону Рудольфа - тут і сувора російська дійсність (бездоріжжя в селі і халупи вікової давності - і все це в західноєвропейській частині еРеФії) і "військові почесті" з військовим оркестром на честь бандита-найманця", - зазначив експерт.

Втрати РФ в Україні

Минулої доби перелік мертвих окупантів поповнився іще 850 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 124 710.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Також знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

Згодом стало відомо, що "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомого десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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