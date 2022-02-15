Головнокомандувач ЗСУ зазначає, що біля кордонів України і на окупованих територіях Росія стягнула понад 120 тисяч військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що не може сказати, що за останні дні відбулось якесь кардинальне збільшення російських військ на кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Залужний сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ризик широкомасштабного вторгнення російських військ завжди був і не зникає впродовж останніх 8 років. Він сказав, що усі ризики оцінюються і відслідковуються з міжнародними партнерами.

"Ми побачили максимальну кількість, яка є, і яка знаходиться у постійному русі. Вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованих територій Криму і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їх переміщення, але сказати те, що прямо зараз відбулось якесь кардинальне їхнє збільшення, - я не можу таке сказати", - заявив Залужний.

При цьому він сказав, що зараз кількість російських військових становить трохи понад 120 тисяч військових, які об'єднані у близько 85-87 батальйонних тактичних груп, ще спостерігається 20 батальйонних постійних груп, які знаходяться у постійному русі.

Також у нього запитали, чи очікуються провокації з боку окупаційних сил РФ на Донбасі, і який Росія може використати "привід для війни" (казус беллі) у цьому напрямку.

"Я вважаю, що у противника в запасі безліч цих приводів може бути, які можуть дійсно стати "казусом беллі", - наголосив Залужний і повторив, що такі провокації вже очікуються 8 років.

"Саме головне у цій ситуації, щоб не допустити цих провокацій. Ми повинні бути уважними до того, що відбувається і безпосередньо на лінії зіткнення", - заявив Залужний.

Нагадаємо, раніше Залужний назвав області, у яких є "проблеми" з підготовкою тероборони.

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