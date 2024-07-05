Найвіддаленіша точка "прильоту" - у Орську.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.

Згідно з повідомленням у Telegram, з застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. "Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії". Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни", - йдеться у повідомленні.

На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" - у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.

Відео дня

"Місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни", - зауважується у повідомленні.⁩

Мапи ударів України

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому СтратКом оприлюднив мапу успішних уражень літаків РФ. За перше півріччя російські окупанти втратили понад 30 "пташок".

Також раніше з'явмлася мапа уражених військових кораблів Російської Федерації.

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