За словами очільника Міноборони, на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ "CAESAR". Також в Україну надійшли САУ М109.

В Україну надійшла самохідна артилерійська установка (САУ) М109 однієї з модифікацій. Також на передовій вже працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Уявити це ще в березні було просто нереально. Але сьогодні це вже реальність, що стала результатом великої командної роботи на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Радий повідомити новину - парк артилерії 155-мм калібру поповнюється", - написав Резніков у Facebook.

Міністр повідомив, що в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка (САУ) М109 однієї з модифікацій.

"Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації декількох країн", - наголосив він.

Також серед останніх надходжень Резніков назвав понад 100 американських БПЛА різних типів. Водночас він додав, що, як і будь-який міністр на його місці, хотів би, щоб зброї було набагато більше.

"Водночас треба усвідомлювати: за останні півтора місяці, наприклад, ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків! Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще" - заявив Резніков.

За словами міністра, кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися, а стратегічне рішення про перехід на важке озброєння натовського зразка вже має конкретний вимір.

Раніше Резніков розповів деталі про нову зустріч керівників оборонних відомстві у форматі, започаткованому 26 квітня на авіабазі США в Німеччині Рамштайн, та повідомив, яку зброю отримає Україна після "Рамштайн-2".

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