Він відзначив винахідливість українських військових і що є сфери, у яких західні бійці можуть у нас повчитися.

Західні партнери України з початку повномасштабної війни підготували загалом понад 60 тисяч військових ЗСУ.

Про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, пише ZDF. За його словами, більшість бійців має повернутися приблизно в травні-червні.

Кізеветтер назвав українських військових "дуже винахідливими", особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.

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"Ми тут можемо повчитися", - наголосив депутат.

Водночас міністр оборони ФРН Борис Пісторіус додав, що Німеччина надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.

Навчання українських військових

Після початку повномасштабної війни українських військових почали тренувати у багатьох країнах світу. Велика Британія першою взялась навчати бійців ЗСУ базовим військовим навичкам, оскільки більшість мобілізованих або не мають військового досвіду, або служили дуже давно. Фактично навчання проходить по всьому континенту - від Іспанії до Польщі. В них беруть участь інструктори навіть з Нової Зеландії.

Західні союзники готують українських військових різного направлення. Зокрема, наприкінці березня Швеція почала навчати українців тактики війни в лісах.

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