Військові здійснили вдалу атаку на позиції ворога та знищили багато окупантів.

Воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України показали атаку на позиції окупантів. Її реалізували у взаємодії артилерії та аеророзв ідки.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

" Будні гармашів – крошимо орків на добрива. На відео – хронологія взаємодії аророзвідників 15 ГУ ДВКР і Азову з арт илеристами бригади. Вони літають – ми знищуємо", - йдеться у повідомленні.

"Пташки" аеророзвідки фіксували позиції окупантів з повітря, визначали цілі, по яких вдарили українські артилеристи . "Бачиш ворога? А він є", - зазначають воїни у відео.

Раніше воїни 1 батальйону Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна потужно вдарили по позиціях російських загарбників. Знищено МТ-ЛБ та міномет ворога.

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