Від роботи відмовляються, зокрема, через велику ймовірність потрапити до лав мобілізованих.

В тимчасово окупованих містах Луганщини люди відмовляються працювати.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Від містян поступово надходить інформація, що в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній окупанти мають проблеми з робочою силою. Люди відмовляються працювати, бо поступово стають навчені досвідом. Знають, що не заплатять. Так, не всі, але переважна більшість вже ігнорує пропозиції. Або самі потрапили в оману, або мають родичів чи знайомих, яким теж не виплатили обіцяне. Міста то невеличкі, і зв'язок який-ніякий, але є. Крім цього, зупиняє населення й велика вірогідність потрапити до числа мобілізованих. Організувати діяльність центрів зайнятості в окупантів вийшло, а от зайняти населення – ні... До речі, багато "вакансій" за останні тижні виникло і в органах внутрішніх справ окупантів. Навіть у населених пунктах, захоплених у 2014 році. Існують вони насправді, чи відкриті виключно для мобілізації – стане зрозумілим найближчим часом", - повідомив він.

Раньше повідомлялося, що на сьогоднішній день під контролем України перебувають тільки два населені пункти в Луганській області, але там постійно точаться бойові дії. За даними Гайдая, на Луганщині залишаються орієнтовно 350 тис. мирних жителів.

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