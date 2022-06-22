Противник активно застосовує ствольну і реактивну артилерію.

Російські окупанти проводять штурмові дії в районі Слов'янська, щоб поліпшити своє тактичне становище. А на Харківщині ворог намагається стримувати Сили оборони України і не допустити їх вихід на державний кордон.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"На Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха та Семиланне", — сказано в звіті Генштабу.

На Харківському напрямку окупанти зосередили основні зусилля на стримуванні Сил оборони України. Ворог намагається не допустити виходу українських захисників на державний кордон.

Артилерійські підрозділи РФ здійснювали обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

Нагадаємо, росіяни протягом останніх тижнів намагаються відновити наступ на Слов'янськ. За словами президента Володимира Зеленського, це одна з цілей армії РФ. Окупаційні війська також збирають сили для атаки на Харків. Місто зараз знаходиться під обстрілами — сьогодні, 22 червня, від бомбардувань постраждали Індустріальний та Слобідський райони.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: