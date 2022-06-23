Джонсон зазначив, що російські сили просуваються вперед на східному Донбасі, але зазнають великих втрат.

Військова розвідка Великобританії вважає, що темпи наступу Росії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки російська армія вичерпає свої ресурси.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон напередодні саміту G7 у Німеччині, пише Sueddeutsche Zeitung.

Джонсон зазначив, що російські сили просуваються вперед у східному Донбасі, але зазнають великих втрат.

"Наша військова розвідка вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку", - сказав Джонсон.

"У тій мірі, в якій українці спроможні розпочати контрнаступ, його слід підтримати. Обладнанням, яке вони вимагають від нас", - додав британський прем'єр.

На питання, як виглядатиме перемога України чи поразка Путіна, Джонсон відповів, що необхідно щонайменше відновити статус-кво, який був до 24 лютого, та витіснити російські війська із захоплених територій.

Як повідомляв УНІАН, наразі на Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.