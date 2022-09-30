Також відбито атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

За добу українські війська уразили десятки районів зосередження живої сили й озброєння, склади з боєприпасами та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

Зазначається, що за уточненою інформацією протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках.

Відео дня

Зокрема, у Бахмутівці Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад п’ятдесят військовослужбовців ліквідовано та знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки, а у Токмаку Запорізької області до п’ятдесяти військовослужбовців противника зазнали поранення та знищено десять одиниць озброєння та військової техніки.

Крім того, у Гуляйпільському районі Запорізької області до сорока військовослужбовців противника були поранені, а у Мелітополі було знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п’ятдесят окупантів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне", - розповіли у Генштабі.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів.

Так, підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили сім БпЛА, зокрема, п’ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни в інформаційній тиші. Проте очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники "впевнено крокують вперед", і сподівається найближчим часом отримати позитивні новини.

Цієї ночі ворог атакував Одеську і Миколаївську області. По Миколаївщині було спрямовано п'ять дронів-камікадзе, два з яких влучили: один - в адмінбудівлю, інший - в об'єкт критичної інфраструктури.

У результаті нічного удару по Миколаєву поранення отримали 8 осіб.

Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 дрони камікадзе на підльоті до Одеси.

Ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракети влучили у транспортне підприємство - горить адмінбудівля та 50 автобусів.

Вас також можуть зацікавити новини: