Зокрема, знищено було безпілотники та артилерію росіян.

Протягом доби Збройні сили України уразили пункт управління російських окупантів, вороже озброєння та кілька скупчень самих загарбників.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що вночі сьогодні, 10 липня, Росія завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відео дня

"На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у повідомленні.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також українськими захисниками було знищено три розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів", - повідомили у Генштабі.

Втрати російської армії

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 10 липня, Генштаб ЗСУ заявив, що за минулу добу українські захисники ліквідували ще 440 російських окупантів. Так, загальні бойові втрати противника серед особового складу з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 234 тисяч 480 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: