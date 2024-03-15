Противник продовжив бити по цивільних та населених пунктах.

Минулої доби, 14 березня, українська авіація атакувала чотири райони зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, противник завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Крім того, авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької області. Під артилерійським вогнем були близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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"Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про запуск процесу ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

Військове командування РФ залучає тактичні й оперативні резерви для наступу на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області. Таким чином ворог намагається завадити спробам ЗСУ стабілізувати лінію фронту.

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