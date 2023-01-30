Також було завдано ударів по декількох районах зосередження російського ворога.

Сили оборони України уразили три пункти управління та два склади боєприпасів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога", - зазначили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження ворога та два склади боєприпасів окупантів.

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Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 126 тисяч 650 солдатів.

Тим часом, командувач ЗС Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис вважає, що Росія поспішає почати новий наступ на Україну. Він це пояснює планами Москви скористатися "вікном можливостей" до поставок Україні важкої бронетехніки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Альянс бачить ознаки підготовки Росії до нового наступу на Україну. Він зазначив, що РФ мобілізує більше солдатів, активно купує нову зброю і боєприпаси та нарощує власне виробництво.

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