На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджені на недопущенні контрнаступу українськими захисниками.

Ворог замінував річку Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій. На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 червня британська розвідка повідомила, що Україна успішно контратакує росіян в Херсонській області. За їх даними, нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі повернувши контроль над східним берегом річки Інгулець.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін визнав погіршення становища російських загарбників на Херсонсько-Миколаївському напрямку, де ЗСУ витісняють окупантів та вже просунулися на кілька кілометрів.

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