Тим часом, Росія продовжує застосовувати тактику терору щодо людей, обстрілюючи мирні міста.

Українська військова авіація за минулу добу, 30 квітня, завдала 4 ударів по позиціях особового складу російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також Сили оборони збили в неділю ворожий розвідувальний безпілотник типу "Орлан-10".

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 5 районів зосередження живої сили російських окупантів, а також їхні склад боєприпасів, 2 райони зосередження артилерії та логістичний центр.

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Тим часом, Росія продовжує застосовувати тактику терору щодо людей. Зокрема, вчора ворог завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград.

Крім того, росіяни завдали 27 авіаційних ударів і здійснили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок дій ворога є загиблі та поранені серед цивільного населення нашої держави.

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Як повідомляв УНІАН, унаслідок авіаракетного удару російських загарбників по центру міста Авдіївка Донецької області у неділю, 30 квітня, під завалами може знаходитися одна людина. Ворог упродовж дня обстрілював Авдіївку близько 20 разів.

Водночас Збройні сили України показали "чітку" ліквідацію чергового російського БПЛА на одному з напрямків фронту, який обороняють наші захисники. Українські війська знищили росіян у "схованці", яку важко ідентифікувати.

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