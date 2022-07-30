При цьому загарбники не припиняють спроби штурмувати Донеччину.

Українські воїни уразили розвідувальну групу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам’янського Донецької області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Раніше окупантам вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Зараз міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для нашого контрнаступу, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати. Як бачите, за останній місяць їхнє просування втратило стрімкість. Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити", - зазначив Гайдай.

За його словами, росіяни відійшлище на п’ятьох напрямках, де робили спроби прорвати оборону українців. Втім, він наголосив, що окупанти продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

"Протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, застосовані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

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