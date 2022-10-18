Також знищено 11 танків, 23 артилерійські системи і 6 реактивних систем залпового вогню.

Збройні сили України відправили до пекла нову партію окупантів. За минулу добу знищено 530 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 65 тис 850 осіб ліквідовано (+530 за добу),

танків ‒ 2548 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14),

артилерійських систем – 1622 (+23),

РСЗВ – 372 (+6),

засобів ППО ‒ 188 (+1),

літаків – 268,

гелікоптерів – 242,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),

крилатих ракет ‒ 318 (+2),

кораблів/катерів ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16),

спеціальної техніки ‒ 144.

Війна в Україні: що відомо про нові поразки окупантів на фронті

Як повідомляв УНІАН, в Україні ліквідували "підполковника" бойовиків з бази "Миротворця". Він керував артилерійським дивізіоном. У Генштабі також розповіли, що учора ЗСУ відбили атаки окупантів біля шести населених пунктів у двох областях. Українська авіація упродовж минулої доби завдала понад 20 ударів.

На тлі своїх поразок та невдач у Херсонській області окупанти для спорудження укріплень грабують цивільних. Супротивники відбирають у людей будівельні матеріали, зазначили у Генштабі ЗСУ.

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