Збройні сили України відправили до пекла нову партію окупантів. За минулу добу знищено 530 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 65 тис 850 осіб ліквідовано (+530 за добу),
- танків ‒ 2548 (+11) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14),
- артилерійських систем – 1622 (+23),
- РСЗВ – 372 (+6),
- засобів ППО ‒ 188 (+1),
- літаків – 268,
- гелікоптерів – 242,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
- крилатих ракет ‒ 318 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16),
- спеціальної техніки ‒ 144.
Війна в Україні: що відомо про нові поразки окупантів на фронті
Як повідомляв УНІАН, в Україні ліквідували "підполковника" бойовиків з бази "Миротворця". Він керував артилерійським дивізіоном. У Генштабі також розповіли, що учора ЗСУ відбили атаки окупантів біля шести населених пунктів у двох областях. Українська авіація упродовж минулої доби завдала понад 20 ударів.
На тлі своїх поразок та невдач у Херсонській області окупанти для спорудження укріплень грабують цивільних. Супротивники відбирають у людей будівельні матеріали, зазначили у Генштабі ЗСУ.