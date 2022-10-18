Втрати РФ стрімко зростають / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України відправили до пекла нову партію окупантів. За минулу добу знищено 530 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 65 тис 850 осіб ліквідовано (+530 за добу),
  • танків ‒ 2548 (+11) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14),
  • артилерійських систем – 1622 (+23),
  • РСЗВ – 372 (+6),
  • засобів ППО ‒ 188 (+1),
  • літаків – 268,
  • гелікоптерів – 242,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 318 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16),
  • спеціальної техніки ‒ 144.
ЗСУ відправили до пекла новую партію окупантів / інфографіка УНІАН

Війна в Україні: що відомо про нові поразки окупантів на фронті

Як повідомляв УНІАН, в Україні ліквідували "підполковника" бойовиків з бази "Миротворця". Він керував артилерійським дивізіоном. У Генштабі також розповіли, що учора ЗСУ відбили атаки окупантів біля шести населених пунктів у двох областях. Українська авіація упродовж минулої доби завдала понад 20 ударів.

На тлі своїх поразок та невдач у Херсонській області окупанти для спорудження укріплень грабують цивільних. Супротивники відбирають у людей будівельні матеріали, зазначили у Генштабі ЗСУ.

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