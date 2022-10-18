Українська авіація упродовж минулої доби завдала понад 20 ударів.

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів у Харківській та Донецькій областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області", – йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари.

"Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети", – наголосили у Генштабі.

Тим часом ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі супротивника.

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ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Вже звільнена майже вся Харківська область та низка населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

15 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донбасі, найважче українським воїнам на Бахмутському напрямку. Очільник держави підкреслив, що захисники України тримають позиції.

Захисники України дають супротивнику гідну відсіч. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 жовтня на нашій землі вже знищено 65 320 загарбників та багато ворожої техніки й озброєння.

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