Крим буде потужним політичним ударом по керівництву Російської Федерації, зауважує Гетьман.

На фронті - тактична пауза, і вона наразі більше на користь російській армії, заявив в інтерв’ю Obozrevatel ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Водночас протягом цього часу у партнерів є час поставити ЗСУ більше важкої техніки для потужного контрудару, про що вони вже відкрито кажуть, зауважив військовий.

Гетьман погоджується, що звільнення Криму має увійти до мети контрнаступу, але для цього Україні потрібні далекобійні боєприпаси.

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Українські сили повинні взяти півострів в оперативне оточення, пояснює військовий, і вибивати залишки ворога далекобійними ракетами.

"Для цього дійсно треба буде вийти до Мелітополя, далі до Маріуполя і до Азовського моря, нам знадобиться далекобійна зброя, щоб перерізати шляхи постачання угруповання російської армії в Криму по суходолу, потім доруйнувати Керченський міст. Тоді Крим опиниться в оперативному оточенні, бо в такому разі вони зможуть щось постачати тільки морем, але це вже суттєво не вплине на боєздатність угруповання. Тоді ми зможемо атакувати військові бази в Криму, зокрема далекобійними ракетами, і звільнити український півострів", - сказав він.

Крим буде потужним політичним ударом по керівництву Російської Федерації, зауважує Гетьман.

Понад те, Україна зусиллями міжнародних організацій повинна хоч би на кілька років після війни створити демілітаризовану зону на 200-300 км углиб Росії, щоб запобігти повторенню агресії Кремля.

Окупація Криму - як Україна повертатиме півострів

Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.

24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворог.

Після захоплення Мелітополя і Маріуполя противнику вдалося прокласти так званий "сухопутний" коридор на півострів, ставши менш залежним від потужностей Керченського мосту, який вже піддавався невідомим атакам.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

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