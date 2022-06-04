Збройні сили України приземлили чергову російську "пташку". Техніки окупантів, зокрема, на Донбасі стало ще менше.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".
Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ! – йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, як техніка загарбників падає і загоряється.
Нагадаємо, днями із дна Київського моря дістали залишки ворожого гелікоптера, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також з води витягнули тіла окупантів.
За словами офіцера 95-ої бригади, після 100 днів масштабної війни, окупанти бояться навіть залітати на нашу територію. Загарбники зі своїми літаками буквально "жмуться десь там на граничних висотах", тому що нашою ППО просто "закошмарені".