За словами воїна, зараз росіяни зі своїми літаками буквально жмуться десь там на граничних висотах, тому що нашою ППО просто "закошмарені": "їхні літаки падають, як дохлі мухи".

Український офіцер з 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко розповів, що на початку війни російська армія вважала авіацію однією зі своїх переваг, однак дуже недооцінили українські сили Протиповітряної оборони. Тепер, після 100 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти бояться навіть залітати на нашу територію.

Історію українського захисника із 95-ї ОДШБр опублікував головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"У перші ж дні російська пропаганда жваво рапортувала про те, що українська ППО й авіація знищені. Зараз ворог зі своїми літаками буквально жметься десь там на граничних висотах, на граничній дальності, тому що він нашою ППО просто "закошмарений". Їхні літаки падають, як дохлі мухи", – розповів Кочевенко.

Як повідомляється, раніше Кочевенко воював на Донбасі, але там окупанти авіацію не використовували. Тому вперше бойову команду: "Увага, повітря!" офіцер почув тільки 24 лютого 2022 року.

"Це було вперше в моєму житті. Я маю бойовий досвід Донбасу, там ворог використовував і артилерію, і танки, але авіації майже не було. В той момент я зрозумів, що ми не знаємо, чого чекати. Килимове бомбардування, масований ракетно-бомбовий удар – що це буде? Встояли… І почали працювати. Спочатку їхні літаки відчували себе безкарними. Нахабно заходили на зручних для себе висотах і напрямках, здійснювали точні авіаудари", – згадує Юрій.

Від першого дня повномасштабного вторгнення ворог активно застосовував авіацію, знищуючи авіабомбами цивільну інфраструктуру, житлові будинки, вбиваючи мирних людей.

Воїн зізнався, що не розумів, чого очікувати. У перші дні війни російська авіація відчувала себе безкарною. Літаки заходили на зручних для себе висотах і напрямках та завдавали точних ударів. Зараз усе змінилося.

За словами офіцера, наразі для захисту українського неба активно застосовують ПЗРК вітчизняного виробництва та ті, що надані союзниками: американські "Stinger", польські "Piorun", британські ПЗРК "Starstreak".

"До речі, "Starstreak" дуже ефективно показав себе проти безпілотників. Ми щодня знищуємо російські БПЛА "Орлан". Ми обрізали ворогу крила, тепер наше завдання – виколоти йому "очі"", – пояснює Кочевенко.

За його словами, кількість збитих ворожих літаків і гелікоптерів у їхній смузі відповідальності "дуже достойна".

Офіцер зізнається, що ці кілька місяців змусили його багато що переусвідомити.

"Я тут воюю поруч з хлопцями, з якими був на Донбасі. Іноді виникає відчуття такого… дежавю. Начебто взяли ці роки і вирізали, як у монтажі. І ми знову тут, знову солдати і воюємо з тим самим ворогом. Хоча характер бойових дій, звичайно, дуже суттєво змінився. Так само змінилася роль ППО. Справжня ефективність рахується не збитими літаками, а тим фактом, що ворог боїться свою авіацію застосовувати. Це означає, що ми все робимо правильно", - розповідає Юрій.

Сили, говорить військовий, дає абсолютне усвідомлення того, за що воює Україна.

"Ми виборюємо не просто землю, а майбутнє для наших дітей", – упевнений він. – "Це справді те, що надихає. Коли буває важко, усвідомлюєш хто за твоєю спиною і просто робиш те, що маєш робити. Ми дякуємо всім, хто молиться за нас, підтримує, в міру своїх можливостей допомагає Збройним Силам України. Віра в перемогу вже переросла у впевненість. Але це не привід розслаблятися. Це означає, що ми маємо докласти ще більше зусиль, ще більше сконцентруватися кожен на своєму місці. Коли кожен буде робити свою справу так, ніби перемога залежить від нього особисто, нас ніхто не здолає".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 червня в Україні знищили 210 літаків та 175 гелікоптерів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-t SLM і сучасний радар, який буде виявляти ворожі гаубиці, міномети і реактивну артилерію. При цьому Шольц уточнив, що Німеччина вже поставила Україні протитанкові і переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 млн патронів, 100 тис. ручних гранат і 5 тис. протитанкових мін.

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