Також з води витягнули тіла окупантів.

З Київського водосховища дістали залишки ще один ворожий гелікоптер, підбитий, за попередніми даними, ще в перший день війни.

Про це повідомив голова поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook-

"Долітався… Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України. За попередніми даними російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться", - повідомив Нєбитов.

Наразі, за його даними, поліція Київщини проводить огляд місця події.

Нагадаємо, українські бійці збили унікальний російський вертоліт Мі-35МС для VIP-перевезень.

Загалом, за 100 днів війни українська авіація здійснила понад 1000 авіанальотів по ворожих військах, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах.

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