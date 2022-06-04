З Київського водосховища дістали залишки ще один ворожий гелікоптер, підбитий, за попередніми даними, ще в перший день війни.
Про це повідомив голова поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook-
"Долітався… Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України. За попередніми даними російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться", - повідомив Нєбитов.
Наразі, за його даними, поліція Київщини проводить огляд місця події.
Нагадаємо, українські бійці збили унікальний російський вертоліт Мі-35МС для VIP-перевезень.
Загалом, за 100 днів війни українська авіація здійснила понад 1000 авіанальотів по ворожих військах, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах.