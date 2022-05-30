Український нацгвардієць збив російський штурмовик Су-25, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла". На його рахунку вже три таких "пташки".
Про це повідомляє УП з посиланням на співрозмовника у військових колах.
За даними видання, нацгвардієць приземлив ворожий штурмовик в ніч на 30 травня. Це сталося на запорізькому напрямку.
У Нацгвардії цю інформацію наразі не прокоментували.
Нагадаємо, що радянський ПЗРК "Ігла" продемонстрував неабияку ефективність під час бойових дій в Україні. Раніше повідомлялося, що нацгвардієць у Запорізькій області з ПЗРК "Ігла" вгатив по російському літаку, який коштує 11 мільйонів доларів.
Водночас у Луганській області львівські десантники збили російський Су-25 з "Ігли". На рахунку "Ігли" також російський винищувач Су-34 за $40 мільйонів. Його збив український моряк.
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