ЗСУ, ймовірно, не контролюють всю територію Курської області, про яку заявили, - ISW

Аналітики зазначили, що це не спростування українських заявив, а скоріше розбіжності у визначенні слова "контроль".

Українські сили, схоже, не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили, відповідно до визначення "контролю", яку використовують військові аналітики.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про "контроль" над 74 населеними пунктами Курської області.

Однак геолокаційні відеоматеріали свідчать про те, що станом на 13 серпня українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них. Хоча в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до цього підрахунку.

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"Розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом властивих обмежень методології підрахунку ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію", - йдеться у звіті.

Бої у Курській області

На тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України. Крім того, розпочалася "демілітаризація" Калінінграда, повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Як пише "Суспільне", просування українських військ на території Курської області РФ ускладнене опором в напрямку обласного центру. За словами джерел серед військових, які беруть участь в Курській операції, на деяких рубежах Сили оборони будуть окопуватися.

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