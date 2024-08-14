РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ, - WSJ

Водночас джерела не уточнили, скільки військ перекидає Росія з українського фронту в Курськ.

Росія виводить частину військ з України у відповідь на наступ українських військ на Курську область.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників. Зазначається, що ці дії свідчать про те, що рейд ЗСУ в Курську область спровокував вимушене перегрупування сил Росії.

Співрозмовники видання зазначили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, й не уточнили, скільки військ перекидає Росія з українського фронту в Курськ.

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Ця оцінка підтверджує заяви українських чиновників про те, що раптова операція в Курській області відвернула російські війська від України.

Водночас Politico Europe також повідомило з посиланням на чиновника у Києві, що "відносно невелика" кількість російських підрозділів була виведена для відповіді на вторгнення в Курську область. Американські чиновники повідомили журналу, що досі неясно, скільки військ Росія виводить з України.

Державний департамент і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

Бої у Курській області

На тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України. Крім того, розпочалася "демілітаризація" Калінінграда, повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Як пише "Суспільне", просування українських військ на території Курської області РФ ускладнене опором в напрямку обласного центру. За словами джерел серед військових, які беруть участь в Курській операції, на деяких рубежах Сили оборони будуть окопуватися.

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