Загалом у суботу загинули двоє українських захисників, десятьох було поранено.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в суботу загинув ще один український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці ОТУ "Північ" у Facebook.

"Сьогодні, 11 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні

В Командуванні ОС висловили співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - запевнили в підрозділі.

Раніше повідомлялося, що в суботу на Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще 10 поранені. Зокрема, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі Новогнатівки, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

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Автор: Юрій Годован