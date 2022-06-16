У російській армії не вистачає безпілотників, а також людей, які вміють керувати БПЛА. З цієї причини в військо РФ намагаються набирають людей з відповідними навичками в якості найманців.
Цю інформацію вдалося дізнатися з чергового перехоплення. Його опублікував на своєму YouTube-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
В аудіозаписі чутно, як зідзвонюються два окупанти. Перший був під Херсоном і Волновахою, а другий — на Ізюмському напрямку. Обидва солдати повідомили, що російська армія нікуди не рухається і стоїть на зайнятих позиціях.
Потім один з рашистів розповів, як потрапив у військо РФ, і повідомив про проблеми з БПЛА: "У нас же, бачиш, виявляється, в нашій країні безпілотників немає в нашій армії. І людей немає, які вміють це робити [управляти БПЛА], і ось нас... як найманці, коротше [прибули воювати]".
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 591 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Найчастіше наші бійці "приземляють" безпілотники "Орлан-10", однак вони збивали і більш дорогі моделі. Наприклад, на початку червня воїни ЗСУ підірвали БПЛА "Форпост" загальною вартістю приблизно $7 мільйонів.
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