Російські загарбники також активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує намагання взяти під повний контроль Лиман.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що зараз окуповано близько 95% Луганської області. Він зазначив, що ситуація на Донбасі - "дуже погана". За його словами, обстріли Луганщини не припиняються, російські окупанти знищують цілі населені пункти, тому українським військовим доводиться відходити, щоб зайняти нові позиції.

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