Окупанти не припиняють обстріли населених пунктів з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на Слов’янськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про спробу масованого наступу військ РФ на Донбасі. На Донецькому напрямку ворог продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Нагадаємо, в МВС вважають, що Україну чекає дуже важкий місяць вирішальної битви за Донбас.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі тижні війни будуть складними.

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