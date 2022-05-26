Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство і роботу портів.

Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що цілком імовірно, що ворог використає цей катер під українським прапором з метою здійснення провокацій із обстрілом іноземних цивільних суден або прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону.

Також повідомляється, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі майже без змін, продовжує блокувати судноплавство і роботу портів.

"Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності", - підкреслили у ОК "Південь".

Згідно з повідомленням, вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог 25 травня здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі. Один напад гелікоптерної трійки шляхом обстрілу нашими підрозділами зірвано: противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції.

За результатами обстрілів ворога, в тому числі і "Гіацинтом-Б", в населених пунктах вздовж лінії зіткнення виявлено влучання снаряду в житловий будинок і одну поранену цивільну особу.

"За добу живу силу ворога зменшено на 20 рашистів, 2 самохідні артустановки і 1 зенітну, а також автомобільну техніку", - доповіло командування.

Як повідомляв УНІАН, на острові Зміїний окупанти облаштовують і зміцнюють свої позиції.

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