Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Протягом дня ворогом було нанесено 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Галіцинове. Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села.

"Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі. Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська", - йдеться у повідомленні.

При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом.

За результатами відпрацювання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають: 41 загарбник, 3 гаубиці "Мста-Б", 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються.

"В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері ЗСУ вдарили по двох ключових для ворога мостах у Херсонській області, а також знищили кілька ворожих баз з боєприпасами.

Крім того, вночі українські військові точково вдарили по окупованому Мелітополю з систем HIMARS. Вони знищили військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: