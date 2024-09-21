У Білому домі наразі не знають змісту "плану перемоги" президента України.

Білий дім наразі не знайомий зі змістом "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, однак чинний президент США Джо Байден доручив "зрушити небо і землю" для допомоги Києву. Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер.

За його словами, у Білому домі з нетерпінням чекають презентації плану, і хочуть узгодити стратегічні цілі з Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Байдена.

За словами чиновника, Україна – це топ-пріоритет для Джо Байдена, який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини.

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"Ми – в постійній комунікації з нашими українськими партнерами з усіх питань. Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", - сказав Карпентер.

Він підкреслив, що Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді.

"І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо", - наголосив представник Білого дому.

Візит Зеленського до США - останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі "плану перемоги", який покаже нинішньому главі Білого дому Джо Байдену. За його словами, план включатиме кілька пунктів - чотири основні плюс один, який буде потрібен після війни.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розкрив деталі майбутньої розмови Байдена і Зеленського. Він підкреслив, що Байден поговорить з українським президентом про зброю і про "суттєвий" новий пакет допомоги, над яким працює Вашингтон.

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