Білий дім наразі не знайомий зі змістом "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, однак чинний президент США Джо Байден доручив "зрушити небо і землю" для допомоги Києву. Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер.
За його словами, у Білому домі з нетерпінням чекають презентації плану, і хочуть узгодити стратегічні цілі з Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Байдена.
За словами чиновника, Україна – це топ-пріоритет для Джо Байдена, який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини.
"Ми – в постійній комунікації з нашими українськими партнерами з усіх питань. Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", - сказав Карпентер.
Він підкреслив, що Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді.
"І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо", - наголосив представник Білого дому.
Візит Зеленського до США - останні новини
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі "плану перемоги", який покаже нинішньому главі Білого дому Джо Байдену. За його словами, план включатиме кілька пунктів - чотири основні плюс один, який буде потрібен після війни.
Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розкрив деталі майбутньої розмови Байдена і Зеленського. Він підкреслив, що Байден поговорить з українським президентом про зброю і про "суттєвий" новий пакет допомоги, над яким працює Вашингтон.
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