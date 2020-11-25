Бойовики за добу чотири рази порушили перемир'я.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу було зафіксовано чотири ворожих обстріли.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Порушення перемир'я зафіксовано в районі Шумів та Південного - там ворог застосував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет. А поблизу Водяного вогонь вівся зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки снайпер терористів вбив українського воїна - він помер у лікарні.

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У штабі заявили, що про порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби на лінії фронту обстрілів не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован