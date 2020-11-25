В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу було зафіксовано чотири ворожих обстріли.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.
Порушення перемир'я зафіксовано в районі Шумів та Південного - там ворог застосував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет. А поблизу Водяного вогонь вівся зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки снайпер терористів вбив українського воїна - він помер у лікарні.
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У штабі заявили, що про порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ.
З початку поточної доби на лінії фронту обстрілів не зафіксовано.
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