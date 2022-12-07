Найближчий місяць росіянин точно проведе у лікарні.

У Москві 19-річний росіянин вистрибнув із вікна на четвертому поверсі військкомату, щоб уникнути призову.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", інцидент трапився 5 грудня у військовому комісаріаті на вулиці Саратовській.

"Хлопця мали призвати на військову службу, але Олексій дуже не хотів служити. Настільки, що відчинив вікно на четвертому поверсі і стрибнув униз", - пише канал.

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У лікарні імені Скліфосовського у росіянина діагностували кілька серйозних переломів зі зміщенням, зокрема, переломи кількох хребців. Найближчий місяць він проведе у лікарні.

Мобілізація в Росії: останні новини

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

За даними аналітиків ISW, режим диктатора Володимира Путіна, ймовірно, готує росіян до оголошення нової хвилі мобілізації на війну в Україні. Втім, це не врятує окупаційні війська.

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