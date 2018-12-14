Defense News: Німеччина хоче створити зброю для перехоплення «Іскандерів» Росії

Берлін тривожать російські ракети, розгорнуті посеред Європи, але для їх приборкання знадобиться допомога Вашингтона.

США і Німеччина проводять закулісні переговори про передачу доступу до засекреченої комп’ютерної моделі, яка потрібна Берліну для побудови наступного покоління системи протиракетної оборони.

Про це свідчать певні згадки в офіційних документах. Зокрема, про це коротко згадано в новому звіті Міністерства оборони ФРН, підготовленого для парламенту». В ньому йдеться про статус масштабної програми з розробки озброєння, пише Defense News. Без уточнення назви моделі ракет, в документі йдеться про дуже «обмежувальну позицію» уряду США в питанні доступу до чутливого алгоритму для німецької програми розробки Тактичної системи протиповітряної оборони середньої дальності (TLVS).

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Питання полягає у «шостому рівні свободи доступу» до симулятора поведінки ракети-перехоплювача, відомого як MSE PAC-3. У своїй найбільш складній формі модель може точно показати, як ракета-перехоплювач буде діяти в умовах ворожої атаки із заданими параметрами.

«Якщо у вас є ця модель, ви будете знати точно: ось що система може, а ось чого вона не може», - сказав неназваний співрозмовник видання, пов’язаний з програмою.

Впевненість у точності кожного удару ракет-перехоплювачів – ключ до успіху в світі систем ПРО, де дрібні варіації у поведінці можуть мати серйозні наслідки і визначати, чи буде ворожа ракета збита, чи її боєголовка все ж зможе досягти поверхні Землі. Якщо модель потрапить в погані руки, ворожі уряди можуть використати її дані для використання уразливих місць цілого класу американських ракет-перехоплювачів.

Німеччина будує свою систему TLVS, опираючись на Систему протиповітряної оборони середньої дальності (MEADS) від компанії Lockheed Martin. В свій час її розглядали в якості заміни для ракет Patriot, які виготовляє компанія Raytheon. Конкуренти вели запеклу боротьбу за світовий ринок. У Берліна є доступ до всіх розробок, пов’язаних з компонентами MEDS. Але за чинного доступу система MSE не може дати Берліну прогноз ефективності ракет. Тому що, згідно з нею, пуски повинні здійснюватися лише з установок Patriot, а не MEDS. Тож Німеччина просить у США допомогу. Минулого літа міністри оборони обох країн обговорили можливість передачі німецьким розробникам хоча б якоїсь частини потрібних їм даних. Голова німецького Міноборони Урсула Фон дер Ляєн пояснила, що програма TLVS – це один з кроків, який доводить готовність Німеччини робити більший внесок у оборону Європи, чого від неї вимагає адміністрація Дональда Трампа. Голові Пентагону Джиму Меттісу цей аргумент здався переконливим.

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Видання зауважує, що в Берліні хочуть суттєво покращити систему TLVS, зокрема її радари. Це може дорого обійтися німецькій стороні. Однак, вона хоче, щоб нова система ПРО була здатна перехоплювати ракети «Іскандер» Збройних сил Росії, а також летючі цілі, які рухаються зі швидкістю звуку.