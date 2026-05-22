З команди Трампа пішла директорка розвідки, яка виступала проти війни з Іраном, - Fox News

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, яка була противником воєнних операцій проти Венесуели та Ірану, подала у відставку. Про це повідомляє Fox News із посиланням на власні джерела.
В тексті заяви, яка опинилася в руках журналістів, Габбард посилається на необхідність подбати про чоловіка, який страждає на рак. Останнім днем її роботи на посаді вказано 30 червня.
В листі Габбард зазначила, що її чоловік "зіткнеться з серйозними викликами в найближчі тижні та місяці", і тому вона "змушена відмовитися від державної служби, щоб бути поруч з ним і повністю підтримувати його в цій битві".
Габбард також подякувала Трампу за можливість працювати в його команді.
Слід зауважити, що, за даними американських ЗМІ, Тулсі Габбард була противницею військових операцій США за кордоном. Хоча вона публічно не критикувала воєнні авантюри Трампа у 2026 році, в попередні роки вона виступала проти воєнної ескалації з Іраном. А під час планування операції проти Венесуели на початку цього року її навіть виключили з групи планування через її попередню опозицію до військового втручання.
