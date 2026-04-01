Росія має один із найпотужніших бойових кораблів у світі, але не може використати його в бою

У серпні 2025 року, після майже трьох десятиліть простою, російський атомний лінійний крейсер класу "Кіров" "Адмірал Нахімов" вийшов у Біле море, розпочавши випробування перед запланованим поверненням у стрій 2026 році. Як пише 19fortyfive, на папері модернізований "Нахімов" може бути одним із найпотужніше озброєних надводних бойових кораблів на планеті, але насправді цей проект може виявитися марною тратою коштів, оскільки Росія не зможе використовувати його в бою.

Для чого були побудовані крейсери класу "Кіров"

Крейсери класу "Кіров" були побудовані для протидії американським авіаносним ударним групам. У період з 1970-х по 1980-ті роки було побудовано всього чотири таких кораблі. Сьогодні в строю перебувають лише два з них – "Петро Великий" і нещодавно модернізований "Адмірал Нахімов".

Масштабна модернізація "Адмірала Нахімова" фактично являла собою перебудову корпусу часів холодної війни. За повідомленнями, корабель тепер несе від 174 до 176 пускових установок, що значно більше, ніж навіть у сучасних американських есмінців або крейсерів, а повна бойова комплектація може коштувати до 500 мільйонів доларів.

Нові пускові установки призначені для запуску змішаного сучасного російського озброєння, включаючи крилаті ракети "Калібр" наземного базування, надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" і гіперзвукові ракети "Циркон".

"Результатом модернізації став корабель з ракетним потенціалом, який, незважаючи на свій вік, конкурує або перевершує багато сучасних західних надводних бойових кораблів", – зазначається в статті.

Чому Росія не може відмовитися від нього

Москва просто не може дозволити собі втратити таке цінне судно і не може швидко побудувати нові кораблі у великих масштабах.

Інша причина, через яку Росія не може відмовитися від цього корабля, пов’язана з його ракетами. Модернізований "Нахімов" фактично функціонує як плавучий арсенал і виконує роль, порівнянну з американськими підводними човнами з керованими ракетами, концентруючи вогневу міць на одній платформі.

І, нарешті, є стратегічний сигнальний елемент: повернення корабля є частиною амбіцій Росії щодо відновлення свого військово-морського потенціалу у відкритому морі та проєктування сили за межі регіональних вод.

Крейсери класу "Кіров" можуть виявитися непридатними для використання

Незважаючи на всю свою вогневу потужність, "Адмірал Нахімов" стикається з проблемою: він настільки цінний, що його використання є ризикованим. Тільки модернізація корабля, за оцінками, обійшлася в близько 5 мільярдів доларів, без урахування повного ракетного навантаження, яке може обчислюватися сотнями мільйонів. Втрата такої платформи або її пошкодження в бою стане не просто невдачею, а серйозною стратегічною і політичною проблемою, з якою Росії буде важко впоратися.

При цьому навіть великі надводні бойові кораблі можуть бути вразливими для атак безпілотників, коли вони перебувають у відкритому просторі. А корабель розміром з "Нахімов" – водотоннажністю близько 28 000 тонн і одним із найбільших ракетних арсеналів в історії – був би ще більш привабливою ціллю для українських дронів.

Ця вразливість посилюється ще одним обмеженням: флот, для роботи в якому він був розроблений, ще не повністю сформований. Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вже багато років не використовується через неодноразові аварії та затримки, позбавляючи флот надійного повітряного прикриття. Водночас будівництво нових великих надводних бойових кораблів затримується через виробничі вузькі місця, спричинені промисловими проблемами та збоями в ланцюжку поставок.

