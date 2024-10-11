Більше значення має не те, яку зброю має армія, а програмне забезпечення, на якому вона працює.

Війни в майбутньому виграватимуть "за допомогою коду", і найважливіше значення матиме не те, яку зброю має в своєму розпорядженні армія, а програмне забезпечення, на якому вона працює. Про це заявив в інтерв'ю Politico німецький виробник військових ШІ компанія Helsing.

Компанія заявляє, що обробляє мільйони даних з датчиків і систем озброєння європейських військових, щоб люди могли ухвалювати "швидші та якісніші рішення" і підвищувати летальність зброї. Наразі компанія підписала контракти з британським, німецьким, французьким, естонським та українським урядами. Зокрема, компанія отримала контракт на модернізацію німецького винищувача Eurofighter Electronic Warfare спільно з Saab, створення інфраструктури штучного інтелекту для Future Combat Air System - багатонаціональної спільної ініціативи Німеччини, Франції та Іспанії - і майбутньої системи Wingman компанії Airbus.

"Оборона все більше і більше перетворюється на проблему програмного забезпечення, - стверджує співзасновник і головний виконавчий директор компанії Гундберт Шерф. - Ви бачите винищувачі, фрегати і супутники, але насправді потрібно звернути увагу на те, що кожна з цих систем виробляє неймовірну кількість даних".

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Шерф сказав, що Євросоюзу необхідно домогтися "технологічного лідерства" в основних галузях, у яких він відстає, наприклад, у сфері штучного інтелекту, інакше він опиниться в залежності від "наших друзів США".

ШІ у війні в Україні

Як писало видання Forbes, зараз в Україні, за деякими відомостями, використовують дрони, здатні відстежувати і вражати ворогів без людської взаємодії.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив, що у війні проти росіян на лінії фронту роботи замінять половину солдатів.

А командир спецпідрозділу БПЛА "Птахи Мадяра" Роберт Бровді заявляв, що протягом найближчих 6-8 місяців в Україні більше не потрібні будуть люди для керування дронами - війна стане справді безпілотною.

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