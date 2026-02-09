Російська армія отримала '‎велику партію'‎ винищувачів ‎п’ятого покоління‎ Су-57 (фото)

Машини отримали оновлені бортові системи та комплекс озброєння.

Російська Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК) виготовила та передала Міністерству оборони РФ партію літаків Су-57 у новому технічному вигляді. Про це ОАК повідомляє на своїй Telegram-сторінці.

За словами росіян, до складу нової партії входить багато літаків. Втім, конкретної кількості Су-57 вони не називають, а оприлюднені фотографії та відео не дають змогу підрахувати машини. Судячи з них, можна з упевненістю стверджувати лише те, що було отримано принаймні кілька винищувачів.

Машини отримали оновлені бортові системи та комплекс озброєння. За словами росіян, новий технічний вигляд сприятиме розширенню завдань, до виконання яких залучається цей тип літаків.

Відео дня

Винищувач Су-57 - що відомо

Су-57 - найновіший російський серійний винищувач, який самі росіяни відносять до п’ятого покоління.

Свій перший політ прототип машини здійснив 29 січня 2010 року, а експлуатувати винищувач почали у 2020-му. У 2019 році росіяни уклали контракт на постачання 76 літаків Су-57. Втім, станом на сьогодні було побудовано лише кілька десятків машин цього типу.

Російська пропаганда всіляко вихваляє новий літак, тоді як міжнародні фахівці говорять про нього більш ніж стримано. Вони критикують різні аспекти, зокрема, невідповідність вимогам малопомітності, яка є ключовим параметром для винищувача п’ятого покоління.

Нагадаємо, у 2018 році Індія вийшла зі спільного з Росією проєкту створення експортного літака на базі Су-57. Індійські військові дійшли до висновку, що російський винищувач не відповідає вимогам технології стелс. Також індійці критикували авіоніку машини.

Су-57 - інші новини

Довгий час росіяни намагалися продати Су-57 хоч комусь, адже відсутність експортних контактів кидала велетенську тінь на статусний проєкт Кремля. Нарешті, через багато років після першого польоту їм це вдалося - покупцем винищувача став Алжир.

Нещодавно УНІАН повідомив, що винищувач Су-57 помітили у повітряному просторі Алжиру. Якість зображення залишала бажати кращого, так що розгледіти якісь деталі (як от, наприклад, алжирські розпізнавальні знаки) неможливо.

Варто зазначити, що Росія давно постачає свою бойову авіацію Алжиру - сьогодні це один з її головних покупців. Раніше, нагадаємо, з'явилося фотопідтвердження поставок російських Су-35 алжирським Військово-повітряним силам.

Вас також можуть зацікавити новини: