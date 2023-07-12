Байден заявив, що Україна вже має еквівалент ATACMS.

Україні найбільше потрібні артилерійські снаряди, а не далекобійні ракети ATACMS. Так президент США Джо Байден прокоментував питання про можливості передачі Україні ракет ATACMS.

Журналістка Bloomberg запитала у президента США перед відльотом з Вільнюса, чи розглядає він Питання передачі Україні таких ракет.

"Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо", – відповів Байден.

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Можлива передача ATACMS для України - деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі рішення про надання Україні ракет великої дальності ATACMS ще немає.

Зокрема, він прокоментував на запитання журналістів про його переговори з президентом США Джозефом Байденом про надання Україні далекобійної зброї.

Відповідаючи на питання, коли Україна отримає балістичні ракети ATACMS, глава держави відповів: "Не знаю". За його словами, "є такі розмови", але поки немає конкретного рішення, то краще це питання не піднімати.

В Адміністрації президента США Джо Байдена "тихо" обговорює, чи варто відправляти Україні ракети ATACMS. Два американських чиновника і один європейський розповіли про це The New York Times.

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