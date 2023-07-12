Президент зауважив, що "такі розмови є".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі рішення про надання Україні ракет великої дальності ATACMS ще немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі.

Зокрема, він прокоментував на запитання журналістів про його перемовини із президентом США Джозефом Байденом щодо надання Україні далекобійної зброї.

Відповідаючи на запитання, коли Україна отримає балістичні ракети ATACMS, глава держави відповів: "Не знаю".

За його словами, "є такі розмови", але поки немає конкретного рішення, то краще це питання не піднімати.

"Тому що є очікування людей, військових, усіх. Тому, мені здається, що важливо спочатку зробити, а вже потім ділитися інформацією, яким чином це відбулося", - сказав Зеленський.

Зокрема, він розповів, що рішення про надання Україні касетних боєприпасів було складним та обговорювалося місяцями.

"Тому почекайте. Не все одразу", - додав президент.

Надання допомоги Україні - деталі

7 липня стало відомо, що США нададуть Україні черговий пакет оборонної допомоги. Зокрема, до нього будуть включені й касетні боєприпаси.

Українське посадовці та військові неодноразово наголошувала на необхідності такого озброєння для покращення ситуації на полі бою.Росія використовує такі боєприпаси в Україні ще з 2014 року, обстрілюючи зокрема й мирні населені пункти.

Незважаючи на це, Зеленський запевнив, що Україна використовуватиме касетні снаряди для ураження військових об’єктів ворона лише на тимчасово окупованій території України. Президент вчергове підкреслив, Україна потребує й далекобійної зброї.

В адміністрації президента США Джо Байдена "тихо" обговорюють, чи варто відправляти Україні ракети ATACMS. Два американських чиновника і один європейський розповіли про це The New York Times.

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