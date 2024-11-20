TB3 може виконувати розвідувальні завдання, а також завдавати ударів по наземних цілях.

Безпілотник Bayraktar TB3 вперше злетів і приземлився на палубу універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), який іноді позиціонують як "легкий авіаносець". Про це на своїй сторінці в соцмережі X повідомив технічний директор і співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар.

Раніше в Мережу вже викладали кадри, на яких можна було бачити, як один з TB3 наближається до корабля й пролітає над його палубою, але не торкається її.

Bayraktar TB3 є ударним оперативно-тактичним середньовисотним БПЛА. Апарат спочатку розробляли як такий, що зможе здійснювати зліт і посадку на короткій відстані.

Це одна з головних вимог для палубного БПЛА. Тим більше, що Туреччина не має повноцінних авіаносців, а універсальний десантний корабель Anadolu має відносно невелику палубу.

Відомо, що Bayraktar TB3 може нести корисне навантаження вагою до 280 кг, а максимальна швидкість апарату становить 300 км/год. Таким чином, він істотно перевершує свого попередника - Bayraktar TB2.

Нова турецька зброя

Нагадаємо, Bayraktar TB2 на ранніх стадіях повномасштабної війни успішно використовувала Україна. Пізніше його ефективність різко впала через те, що росіяни сформували ешелоновану систему ППО.

Туреччина активно розвиває не тільки сферу БПЛА, а й пілотовану бойову авіацію. Так, цього року здійснив перший політ перспективний винищувач п'ятого покоління KAAN від турецької компанії Turkish Aerospace Industries (TAI).

Серед потенційних покупців нового літака - Україна. Повідомлялося також, що українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для нового літака.

Передбачається, що в майбутньому KAAN навіть зможе конкурувати на ринку з американськими винищувачами п'ятого покоління. Загалом TAI очікує отримати замовлення на близько 250-300 таких винищувачів.

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