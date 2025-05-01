Розробнику не вистачило коштів навіть на нове шасі для установки.

Франція розробляє свій аналог системи HIMARS – ракетну систему Foudre. Над новинкою працює компанія Turgis Gaillard, і роботи ведуться вже два роки.

Про донедавна невідомий проєкт розповідає видання Challenges. Відомо, що публічно систему буде показано тільки в 2026 році – на авіасалоні Ле-Бурже.

Компанія націлена на заміну старих унітарних ракетних пускових установок (LRU) французької армії, які мають бути утилізовані наприкінці 2027 року. Чотири з них були поставлені Україні, тож тепер у французьких збройних силах залишилось лише 6 чи 7 таких систем у робочому стані. І три з них розгорнуті в Румунії в рамках місії з підтримання миру на східному фланзі НАТО.

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Українське видання Defense Express зазначає, що, судячи з фото, новинка перебуває "на дуже ранньому етапі розробки". І в цьому процесі виникли проблеми фінансового характеру. Так, розробнику не вистачило коштів навіть на нове шасі. Пускову установку, швидше за все, поставили на вантажівку TRM 10000 від Renault.

Проблемним моментом є і боєприпаси, які є ключовим компонентом будь-якої ракетної системи.

"У Turgis Gaillard пропонують використати боєприпаси, які зараз розробляються MBDA та Safran, а також Ariane Group та Thales. А також зробити систему сумісною з індійськими ракетами для РСЗВ Pinaka. Вочевидь мова йде про 214-мм Pinaka Mk2 з високоточними боєприпасами дальністю до 75 км, випробування яких було завершено у 2024 році. Або про Pinaka Mk3 з більшим калібром та дальністю до 120 км, що зараз у розробці", – йдеться в матеріалі.

На думку фахівців, використання індійських ракет для цієї системи, вочевидь, буде основним варіантом щонайменше до кінця цього десятиріччя.

Новинки на ринку зброї

Ще одна країна працює над створенням винищувача шостого покоління. Південна Корея може створити такий літак приблизно у 2030-х роках. Яким саме буде цей літак наразі невідомо.

Тим часом в Росії показали таємничу крилату ракету, яка схожа на американську малопомітну крилату ракету AGM-158 JASSM. Деякі експерти вважають, що на опублікованому ролику могли засвітити "‎Бандероль"‎ – зброю, яку росіяни нещодавно почали застосовувати проти України. Раніше фахівці припускали, що "‎Бандероль"‎ є дроном.

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