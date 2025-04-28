Новинка схожа на американську малопомітну крилату ракету AGM-158 JASSM.

На кадрах візиту Дмитра Медведєва на полігон Капустін Яр в Астраханській області було помічено крилату ракету невідомого типу. Про це повідомляє Army Recognition.

Саме відео опублікували пропагандистські російські ЗМІ. Ракету можна бачити на фрагменті з 00:14 до 00:18.

В першу чергу фахівці звернули увагу на доволі оригінальну форму, через що ракета нагадує американську малопомітну AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Можна припустити, що російська новинка також є малопомітною, а отже, її перехоплення буде доволі складним завданням.

Відео дня

Вочевидь, ракета має доволі великі розміри, але детальна оцінка ускладнена через те, що новинку можна бачити лише кілька секунд і тільки з одного ракурсу.

Деякі українські фахівці вважають, що мова йде про так звану "‎Бандероль"‎ – зброю, яку росіяни нещодавно почали застосовувати проти України (раніше припускали, що "‎Бандероль"‎ є дроном).

За даними ресурсу "Полковник ГШ", ракету застосовують переважно по прибережних районах Миколаївської, Одеської області.

"‎Бандероль"‎ нібито призначена для розміщення на великих безпілотних літальних апаратах, таких як російський "‎Оріон"‎. Дехто з фахівців припускає, що швидкість ракети може досягати 500 км/год, а вага боєголовки складає приблизно 120-140 кг.

Нові ракети росіян – головне

В кінці минулого року росіяни вперше показали ракету "‎Циркон", яку самі вони називають "гіперзвуковою".

Фахівці звернули увагу на циліндричний кожух, який закриває носову частину ракети. Ймовірно, він відстрілюється після запуску. Можливо, що кожух потрібен для захисту виробу від зовнішніх пошкоджень.

Також на представленому відео бачити розгінний блок, який розташований у хвостовій частині "‎Циркону" – детально розгледіти його конструктивні особливості доволі складно через не дуже гарну якість відео.

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