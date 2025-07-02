За останні роки в конструкцію БМП-3 впровадили десятки змін, які покращили, зокрема, її захист.

Холдинг "‎Високоточні комплекси"‎ відправив російській армії нову партію бойових машин піхоти БМП-3. Про це повідомляє "‎Ростех"‎.

БМП-3 є радянською/російською бойовою броньованою гусеничною машиною, призначеною для транспортування особового складу до переднього краю, а також підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою.

Машина озброєна 100-мм гарматою/пусковою установкою 2А70, спареною 30-мм автоматичною гарматою 2А72, а також кулеметами ПКТ. Екіпаж машини складається з трьох осіб - механіка-водія, командира та навідника-оператора. Десант може складати до семи осіб.

Росіяни зазначають, що за останні роки в конструкцію БМП-3 впровадили десятки змін, які покращили, зокрема, її захист.

Машина отримала бортові екрани, решітки, комплекти захисту верхньої півсфери, комплекс засобів зниження помітності, а також спеціальні прилади та апаратуру, що дають змогу підвищити мобільність й ефективність застосування озброєння.

БМП-3 - загальна оцінка

Незважаючи на покращення, внесені в конструкцію за роки виробництва, експерти доволі критично оцінюють БМП-3.

Нещодавно самі росіяни провели випробування захопленої БМП Bradley, які засвідчили перевагу американської машини над БМП-3. Тести показали, що Bradley M2A2 має кращий протиснарядний, протикулевий і протимінний захист.

Американська БМП має перевагу і по вогневій потужності, якщо порівнювати 25-мм гармату, встановлену на Bradley, з 30-мм гарматою БМП-3. Це стосується щільності та бронепробиття.

Також нагадаємо, що раніше росіяни встановили на захоплену БМП Bradley 30-мм гармату власного виробництва. Причина такого рішення не називається.

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