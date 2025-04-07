Російська БМП програє майже по всіх пунктах

У Росії порівняли M2 Bradley зі своєю БМП-3 і отримали однозначний результат - їхня машина програє майже по всіх пунктах. Як пише Defense Express, у 38-му науково-дослідному інституті бронетанкової техніки Міноборони РФ провели дослідницькі випробування однієї з трофейних БМП M2A2 ODS SA і тепер в мережі з’явилися результати цих випробувань та порsвняння її з БМП-3.

Зокрема, виявлено, що М2 Bradley має серйозну перевагу по протиснарядній та протикульній стійкості, а також по протимінному захисту.

Відповідно, росіяни визнали, що БМП-3 треба оснащувати захищеними екранами, передусім у фронтальній частині. Також кажуть про потребу "застосування захисної кабіни командира з броньованим склом" під час ведення спостереження.

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Крім того, американська БМП має перевагу і по вогневій потужності у порівнянні 25-мм та 30-мм гармати, зокрема по щільності у два рази, і у два рази по бронепробиттю.

Водночас росіяни заявляють, що їхня БМП-3 має перевагу "за рахунок боєкомплекту до 100-мм гарматно-пускової установки та 30-мм автоматичної гармати 2А72".

"Росіяни говорять про потребу в розробці пострілу з бронебійно-підкаліберним оперенням, а також і загалом 30-мм автоматичної гармати, прямо зауважуючи про потребу "позичити" конструктивні рішення із західних розробок. З вимог - така гармата має забезпечувати "гарантоване ураження" БМП типу Bradley у новітніх версіях", – ідеться у статті.

Росіяни також відзначили перевагу M2 Bradley по експлуатаційно-технічних характеристиках (доступ у бойове відділення з десатного, ремонтопридатність тощо), і по ергономіці (обсяг заброньованого простору, наявність апарелі, наявність вільного доступу між відділеннями).

При цьому в РФ заявили, що їхня БМП-3 у порівнянні з американською машиною має перевагу у "динамічності запасу ходу, прохідності та можливості подолання водних перепон вплав".

M2 Bradley - новини

Раніше українські бійці порівняли M2 Bradley і шведську CV90 і визначили, яка з машин краща. Зокрема, у CV90 значно більша фугасна дія снаряду і розліт уламків кожного снаряду. А перевагою M2 Bradley є наявність пускових для протитанкових ракет TOW, а також динамічний захист для прикриття лобової частини машини.

Також M2 Bradley зручніша в плані десантуванні і має кращі оптичні засоби.

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